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Бустерная прививка позволит заменить иммунный сертификат на бессрочный COVID-паспорт

Бустерная прививка позволит заменить иммунный сертификат на бессрочный COVID-паспорт Госагентство по обязательному медицинскому страхованию разъяснило порядок замены иммунного сертификата на сертификат о вакцинации.
Здоровье
25 октября 2021 г. 15:51
Бустерная прививка позволит заменить иммунный сертификат на бессрочный COVID-паспорт

Госагентство по обязательному медицинскому страхованию разъяснило порядок замены иммунного сертификата на сертификат о вакцинации.

Как передает Report, в агентстве сообщили, что в Азербайджане процесс вакцинации продолжается в соответствии со стратегией вакцинации против COVID-19 на 2021-2022 годы.

Было отмечено, что с августа в стране также начато введение бустерной дозы: Учитывая вопросы граждан касательно введения бустерной дозы, еще раз отмечаем, что переболевшие COVID-19 граждане с "иммунным сертификатом", могут обратиться в медучреждения за введением бустерной дозы в течение 56 дней после окончания срока действия иммунного сертификата. После введения бустерной дозы гражданину будет выдан бессрочный сертификат о вакцинации, вместо имеющегося 6-месячного иммунного сертификата.

"Онлайн-очередь на вакцинацию третьей дозой можно взять на сайте randevu.its.gov.az за месяц до истечения срока иммунного сертификата. Если не сделать бустерную дозу вакцины в установленные сроки (в течении 56 дней после истечения срока иммунного сертификата), в этом случае для получения сертификата о вакцинации переболевшим коронавирусом гражданам необходимо будет привиться двумя дозами вакцины с интервалом в 28 дней", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке “İmmunitet sertifikatı”nın “Peyvənd sertifikatı” ilə əvəzlənməsinin qaydası açıqlanıb

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