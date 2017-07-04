В этом году в сфере здравоохранения Азербайджана выявлено 28 фальшивых дипломов

© Report

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ "За истекший период этого года выявлено 28 фальшивых дипломов. В связи с этим направлено обращение в соответствующие государственные структуры".

Об этом Report заявил заведующий сектором права и внутреннего контроля министерства здравоохранения Азербайджана Эльхан Азизов.

По его словам, в основном, встречаются фальшивые дипломы, выданные от имени средне-специальных медицинских учебных заведений (медицинских колледжей): "Аналогические факты от имени вузов встречаются довольно редко".

Э.Азизов добавил, что по сравнению с предыдущими годами, статистика фальшивых дипломов заметно сократилась.

Официальный представитель министерства заявил, что 20-30% выявленных в этом году фактов касается лиц, вернувшихся после учебы за границей.