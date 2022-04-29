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В ЕС сообщили о росте заболеваемости гепатитом неизвестного происхождения у детей

В ЕС сообщили о росте заболеваемости гепатитом неизвестного происхождения у детей Число случаев острого гепатита у детей выявлено в большом числе стран ЕС, а также Северной Америки.
Здоровье
29 апреля 2022 г. 08:50
В ЕС сообщили о росте заболеваемости гепатитом неизвестного происхождения у детей

Число случаев острого гепатита у детей выявлено в большом числе стран ЕС, а также Северной Америки.

Как передает Report, об этом отмечается в пресс-релизе Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC).

"После первоначального сообщения Соединенного Королевства об увеличении числа случаев тяжелого острого гепатита неизвестной этиологии среди ранее здоровых детей от 5 апреля 2022 года и по состоянию на 20 апреля 2022 года в этой стране было выявлено 111 случаев у детей в возрасте 10 лет и младше. По состоянию на среду, 27 апреля 2022 года, зарегистрировано примерно 55 случаев заболевания в странах ЕС/Европейской экономической зоны (Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Испания). Отдельные случаи были зарегистрированы в других странах мира (Канада, Израиль, Япония, США)", - отмечено в сообщении.

Большая часть зарегистрированных случаев в Соединенном Королевстве и других странах дала положительный результат на аденовирус. Поскольку происхождение заболевания остается неизвестным, ECDC не может определить эффективные меры контроля. Эксперты рекомендуют усилить общие правила гигиены, включая тщательную гигиену рук, очистку и дезинфекцию поверхностей, мест, посещаемых маленькими детьми.

"Учитывая, что в некоторых из зарегистрированных случаев потребовалась трансплантация печени, потенциальное воздействие на детей считается высоким", - также подчеркнули в центре.

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Версия на английском языке Several countries report hepatitis of unknown origin in children 
Версия на азербайджанском языке Bəzi ölkələrdə uşaqlar arasında mənşəyi məlum olmayan hepatit virusu yayılıb

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