В Давосе обсудят "болезнь Х", способную превзойти по смертности COVID-19

"Болезнь X" станет одной из тем Всемирного экономического форума (ВЭФ), который пройдет в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января.

"Болезнь X" станет одной из тем Всемирного экономического форума (ВЭФ), который пройдет в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте организации.

"Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная "болезнь X" может привести к смертям, в 20 раз большим, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия необходимы для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?", - сказано в анонсе встречи.

Обсуждение состоится 17 января. Участниками этой встречи станут глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиесус, глава минздрава Бразилии и другие специалисты в области здравоохранения.