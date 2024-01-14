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В Давосе обсудят "болезнь Х", способную превзойти по смертности COVID-19

В Давосе обсудят "болезнь Х", способную превзойти по смертности COVID-19 "Болезнь X" станет одной из тем Всемирного экономического форума (ВЭФ), который пройдет в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января.
Здоровье
14 января 2024 г. 06:33
В Давосе обсудят болезнь Х, способную превзойти по смертности COVID-19

"Болезнь X" станет одной из тем Всемирного экономического форума (ВЭФ), который пройдет в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте организации.

"Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная "болезнь X" может привести к смертям, в 20 раз большим, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия необходимы для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?", - сказано в анонсе встречи.

Обсуждение состоится 17 января. Участниками этой встречи станут глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиесус, глава минздрава Бразилии и другие специалисты в области здравоохранения.

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Версия на азербайджанском языке Davosda “COVID-19”dan 20 dəfə çox ölümə səbəb ola bilən “X xəstəliyi” müzakirə ediləcək

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