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В Баку пройдет международная выставка медицинских инноваций

В Баку пройдет международная выставка медицинских инноваций 3-5 ноября в Бакинском Экспо-центре пройдет Международная выставка медицинских инноваций Medinex.
Здоровье
18 августа 2022 г. 15:03
В Баку пройдет международная выставка медицинских инноваций

3-5 ноября в Бакинском Экспо-центре пройдет Международная выставка медицинских инноваций Medinex.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Medinex – ключевое комплексное мероприятие в сфере медицины и здравоохранения в Азербайджане и место встречи производителей, дистрибьюторов и профессионалов отрасли.

Выставка проходит при поддержке TƏBİB и Государственного агентства обязательного медицинского страхования. На выставке будут представлены: медицинское оборудование, медицинские изделия, медицинский туризм, медицинское образование, лекарственные препараты, витамины и БАД-ы, инновационное лабораторное оборудование, оптика, стоматология, информационные технологии в медицине и многое другое.

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Версия на английском языке Baku to host int'l exhibition of medical innovations
Версия на азербайджанском языке Bakıda beynəlxalq tibb sərgisi keçiriləcək

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