В Баку пройдет международная выставка медицинских инноваций

3-5 ноября в Бакинском Экспо-центре пройдет Международная выставка медицинских инноваций Medinex.

3-5 ноября в Бакинском Экспо-центре пройдет Международная выставка медицинских инноваций Medinex.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Medinex – ключевое комплексное мероприятие в сфере медицины и здравоохранения в Азербайджане и место встречи производителей, дистрибьюторов и профессионалов отрасли.

Выставка проходит при поддержке TƏBİB и Государственного агентства обязательного медицинского страхования. На выставке будут представлены: медицинское оборудование, медицинские изделия, медицинский туризм, медицинское образование, лекарственные препараты, витамины и БАД-ы, инновационное лабораторное оборудование, оптика, стоматология, информационные технологии в медицине и многое другое.