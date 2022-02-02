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В Баку две заразившиеся COVID-19 женщины родили тройняшек и четверняшек

В Баку две заразившиеся COVID-19 женщины родили тройняшек и четверняшек Одна из заразившихся COVID-19 беременных женщин, помещенная в Клинический медицинский центр в Баку из-за осложнений, родила тройню, а вторая – четверняшек.
Здоровье
2 февраля 2022 г. 11:30
В Баку две заразившиеся COVID-19 женщины родили тройняшек и четверняшек

Одна из заразившихся COVID-19 беременных женщин, помещенная в Клинический медицинский центр в Баку из-за осложнений, родила тройню, а вторая – четверняшек.

Об этом сообщили Report в Клиническом медцентре.

Было отмечено, что состояние доставленной в центр 26 января 44-летней беременной женщины осложнилось, ее поместили в реанимационное отделение.

"Из-за осложнений врачи приняли решение провести роды путем кесарева сечения ранее срока. Женщина находилась на 30-й неделе беременности. 31 января путем кесарева сечения на свет появилась тройня. Дети родились весом 1 200, 1 180 и 755 гр. Все женского пола. В настоящее время все три новорожденных находятся в кувезе. Состояние двоих стабильное, третьего – остается тяжелым.

22-летняя женщина на 31-й неделе беременности была доставлена в центр 1 февраля. Из-за относительно тяжелого состояния она была срочно прооперирована. Родились четверняшки. Из них три - девочки и один мальчик. Дети весят 1 340, 1440, 1250 и 1300 гр. Состояние двоих стабильно, двоих других – остается тяжелым", - сообщили в центре.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda COVID-19-a yoluxan hamilələrdən biri üçəm, digəri dördəm dünyaya gətirib

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