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В Азербайджане зафиксирован первый летальный исход от коронавируса

В Азербайджане зафиксирован первый летальный исход от коронавируса

Вернувшаяся из Исламской Республики Иран гражданка Азербайджана 1969 г.р. из-за хронической болезни обратилась в больницу. При обследовании у нее выявили аутоиммунное заболевание (красную волчанку) и конечную стадию почечной недостаточности.   

Как сообщает Report, информацию распространил оперативный штаб при Кабмине. 

На фоне аутоиммунного заболевания, у женщины наблюдался иммунодефицит, вызванный серьезным повреждением легких, проблемами в дыхательной системе и пр. 

В то же время у нее диагностировали коронавирус. Пациентку поместили в больницу специального режима, она находилась под постоянным контролем медиков. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось. 

Близкое окружение женщины, в том числе члены семьи, взяты на карантин. 

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