В Азербайджане свыше 4 тысяч граждан вылечились от COVID-19

В Азербайджане обнародовано число заболевших COVID-19 и вылечившихся граждан.
Как сообщает Report, об этом заявили в оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджанской Республики.
На сегодняшний день в нашей стране выявлен факт заражения коронавирусной инфекцией 7 239 человек, из них 4 024 человека вылечились, 84 умерли, 3 131 человек продолжают лечение в больницах особого режима.
Состояние 72 из них оценивается как тяжелое, состояние 86 человек оценивается как средней тяжести, состояние остальных стабильное.