В Азербайджане свыше 4 тысяч граждан вылечились от COVID-19

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В Азербайджане обнародовано число заболевших COVID-19 и вылечившихся граждан.

Как сообщает Report, об этом заявили в оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

На сегодняшний день в нашей стране выявлен факт заражения коронавирусной инфекцией 7 239 человек, из них 4 024 человека вылечились, 84 умерли, 3 131 человек продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 72 из них оценивается как тяжелое, состояние 86 человек оценивается как средней тяжести, состояние остальных стабильное.