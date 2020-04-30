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В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

​В Азербайджане объявлено количество проведенных тестов на коронавирус

В Азербайджане названо количество проведенных тестов на выявление коронавируса.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За минувший период было проведено 143 079 тестов в связи с выявлением новых случаев заражения.

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