В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

В Азербайджане названо количество проведенных тестов на выявление коронавируса.
Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
За минувший период было проведено 143 079 тестов в связи с выявлением новых случаев заражения.
В Азербайджане названо количество проведенных тестов на выявление коронавируса.
Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
За минувший период было проведено 143 079 тестов в связи с выявлением новых случаев заражения.
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