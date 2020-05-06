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В Азербайджане названы суточные расходы на лечение от COVID-19 одного пациента

В Азербайджане названы расходы на лечение от COVID-19 одного пациента

"В Азербайджане суточные расходы на лечение одного пациента от коронавируса варьируются примерно в пределах 80-150 манатов. На больного со стабильным состоянием приходится 80 манатов, на пациента в тяжелом состоянии - 150 манатов".

Как сообщает Report, об этом председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев заявил во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, показатель меняется: "Эти цифры относятся к марту. Расходы включают в себя питание пациента, лекарства, маски, одежду и заработную плату врачей, специальные защитные средства, которые они используют".

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