Статистика: В Азербайджане большинство зараженных коронавирусом - женщины

"Сегодня проведен 3 361 тест в связи с пандемией коронавирусной инфекции. 17 человек находятся в реанимации, из них 6 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких".

Как сообщает Report, об этом во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Он сказал, что болезнью больше заражаются женщины.

Р.Байрамлы отметил, что в целом выявлено 1 253 факта заражения:

"По сей день было проведено 75 397 тестов. Смертных случаев 13. Сегодня смертей не было. По сей день выздоровели 404 человека".