Наверх

В Азербайджане 517 новых случаев заражения коронавирусом, семеро скончались - СТАТИСТИКА

​В Азербайджане 517 новых случаев заражения коронавирусом, семеро скон

В Азербайджане зарегистрировано 517 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 305 человек излечились и отпущены домой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативный штаб при Кабинете министров.

7 пациентов с положительными тестами на COVID-19 скончались.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 15 369 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 8 364 человека излечились, 187 умерли, 6 818 продолжают лечение в больницах особого режима.

Сегодня было проведено 6 980 тестов на выявление коронавируса.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!