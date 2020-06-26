В Азербайджане 517 новых случаев заражения коронавирусом, семеро скончались - СТАТИСТИКА

В Азербайджане зарегистрировано 517 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 305 человек излечились и отпущены домой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативный штаб при Кабинете министров.

7 пациентов с положительными тестами на COVID-19 скончались.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 15 369 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 8 364 человека излечились, 187 умерли, 6 818 продолжают лечение в больницах особого режима.

Сегодня было проведено 6 980 тестов на выявление коронавируса.