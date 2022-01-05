В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства

В Азербайджане запретили применение еще одного лекарственного препарата.

В Азербайджане запретили применение еще одного лекарственного препарата.

Об этом Report сообщили в Центре аналитической экспертизы Министерства здравоохранения.

Согласно исследованиям компании Sanofi, предполагается, что в препаратах под торговым названием "Лозап" (Losartan Potassium) 50 мг в виде таблеток, покрытых пленочной оболочкой №30 (3x10) в блистерах, в картонной упаковке, под серией 2660720, с датой последнего использования 1/6/2022 и под серией 2130221 с датой последнего использования 1/1/2023 превышена допустимая максимальная дневная доза примесей азидов.

В связи с этим принято решение об отзыве этих лекарственных препаратов, их продажа в стране приостановлена.