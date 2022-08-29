В Азербайджане за сутки выявлено 132 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 132 новых случая заражения коронавирусом, 148 человек вылечились.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 132 новых случая заражения коронавирусом, 148 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 812 248 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 798 867 человек вылечились, 9 805 – скончались, число активных больных составляет 3 576.

За последние сутки в стране проведен 1 841 тест на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 147 186 тестов.