О нас

В Азербайджане за сутки выявлено 132 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 132 случая заражения коронавирусом В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 132 новых случая заражения коронавирусом, 148 человек вылечились.
Здоровье
29 августа 2022 г. 17:37
В Азербайджане за сутки выявлено 132 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 132 новых случая заражения коронавирусом, 148 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 812 248 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 798 867 человек вылечились, 9 805 – скончались, число активных больных составляет 3 576.

За последние сутки в стране проведен 1 841 тест на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 147 186 тестов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan confirms 132 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 132 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən olmayıb

Другие новости из категории

В Азербайджане за сутки вакцинировано 1 187 человек
В Азербайджане за сутки вакцинировано 1 187 человек
28 августа 2022 г. 16:38
В Азербайджане еще 557 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане еще 557 человек заразились коронавирусом
28 августа 2022 г. 16:38
В Баку 57-летняя женщина стала матерью спустя 15 лет
ФотоВ Баку 57-летняя женщина стала матерью спустя 15 лет
28 августа 2022 г. 03:52
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
27 августа 2022 г. 19:06
В Азербайджане еще 428 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане еще 428 человек заразились коронавирусом
27 августа 2022 г. 19:05
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 600 млн
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 600 млн
27 августа 2022 г. 11:55
В Лачыне начали действовать бригады скорой медпомощи
В Лачыне начали действовать бригады скорой медпомощи
27 августа 2022 г. 11:03
В Азербайджане еще 542 человека заразились коронавирусом
В Азербайджане еще 542 человека заразились коронавирусом
26 августа 2022 г. 16:58
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинирован 1301 человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинирован 1301 человек
26 августа 2022 г. 16:47
Агентство продбезопасности выявило нарушение на 56 объектах общепита
Агентство продбезопасности выявило нарушение на 56 объектах общепита
26 августа 2022 г. 16:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi