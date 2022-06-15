В Азербайджане за сутки вакцинированы более 1,8 тыс. человек

В Азербайджане за сутки вакцинировано 1 846 человек.

В Азербайджане за сутки вакцинировано 1 846 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Число вакцинированных первой дозой составило 304, второй дозой – 268, тремя и более дозами - 1 160 человек. Бустерную дозу получили 114 человек.

Общее количество вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составило 13 748 460, первой дозой привились 5 351 545 человек, второй дозой - 4 851 520, тремя и более дозами - 3 297 664 человека. Бустерной дозой привито 247 731 человек.