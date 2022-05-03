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В Азербайджане за сутки вакцинированы 30 человек

В Азербайджане за сутки вакцинированы 30 человек В Азербайджане за сутки введено 30 доз вакцины против коронавируса.
Здоровье
3 мая 2022 г. 16:44
В Азербайджане за сутки вакцинированы 30 человек

В Азербайджане за сутки введено 30 доз вакцины против коронавируса.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня не зарегистрировано вакцинированных первой дозой и ревакцинированных после положительного результата.

Число привитых второй дозой составило 10 человек, третьей и более дозами - 20 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 653 700, из них первую дозу вакцины получили 5 340 336, две дозы - 4 840 610, бустерную дозу - 3 232 372 человека.

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Версия на английском языке Azerbaijan vaccinates 30 people in one day
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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