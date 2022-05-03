В Азербайджане за сутки вакцинированы 30 человек

В Азербайджане за сутки введено 30 доз вакцины против коронавируса.

В Азербайджане за сутки введено 30 доз вакцины против коронавируса.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня не зарегистрировано вакцинированных первой дозой и ревакцинированных после положительного результата.

Число привитых второй дозой составило 10 человек, третьей и более дозами - 20 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 653 700, из них первую дозу вакцины получили 5 340 336, две дозы - 4 840 610, бустерную дозу - 3 232 372 человека.