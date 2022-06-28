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В Азербайджане за сутки вакцинированы 24 человека

В Азербайджане за сутки вакцинированы 24 человека В Азербайджане за сутки вакцинировано 24 человека.
Здоровье
28 июня 2022 г. 18:11
В Азербайджане за сутки вакцинированы 24 человека

В Азербайджане за сутки вакцинировано 24 человека.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Число вакцинированных первой дозой составило 2, второй дозой – 3, тремя и более дозами - 18 человек. Бустерную дозу после положительного результата получил 1 человек.

Общее количество вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составило 13 762 115, первой дозой вакцинированы 5 353 538 человек, второй дозой - 4 853 218 , тремя и более дозами - 3 306 446 человек. Бустерной дозой привито 248 913 человек.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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