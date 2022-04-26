В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы свыше 5 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 5 150 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 5 150 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 695, второй – 377, третьей – 3 724, количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 354 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 632 746, из них первую дозу вакцины получили 5 338 299, две дозы - 4 838 834, бустерную и более доз - 3 216 688 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 238 925 человек.