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В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы свыше 4,8 тыс. человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы свыше 4,8 тыс. человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 4 811 человек.
Здоровье
22 апреля 2022 г. 16:40
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы свыше 4,8 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 4 811 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 477, второй – 267, третьей – 3 779, количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 288 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 619 356, из них первую дозу вакцины получили 5 336 706, две дозы - 4 837 999, бустерную и более доз - 3 206 660 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 237 991 человек.

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Версия на английском языке Azerbaijan vaccinates nearly 5,000 people over past day
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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