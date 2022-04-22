В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы свыше 4,8 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 4 811 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 4 811 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 477, второй – 267, третьей – 3 779, количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 288 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 619 356, из них первую дозу вакцины получили 5 336 706, две дозы - 4 837 999, бустерную и более доз - 3 206 660 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 237 991 человек.