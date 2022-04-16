В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 7 тыс. человек

За последние сутки в Азербайджане введено 7 085 вакцин от коронавируса.
Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
За последние сутки число вакцинированных первой дозой составило 535, второй дозой - 560, третьей и более дозами - 5 538, бустерной дозой - 452 человека.
Общее количество прививок в Азербайджане на сегодняшний день составило 13 589 438, общее количество прививок первой дозой - 5 334 034, второй дозой - 4 836 019.
Количество вакцинированных тремя и более дозами составило 3 183 237, бустерной дозой после излечения - 236 148.