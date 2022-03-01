О нас
Аудио новости

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились еще 832 человека

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились еще 832 человека За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 832 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 2 329 человек излечились.
Здоровье
1 марта 2022 г. 16:40
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились еще 832 человека

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 832 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 2 329 человек излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последние сутки от COVID-19 скончался 21 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 786 502 факта заражения коронавирусной инфекцией, 767 702 человека излечились, 9 438 скончались. Число активных больных составляет 9 362 человека.

За последние сутки проведено 8 865 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, всего - 6 563 829 тестов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan confirms 832 new COVID-19 cases, 21 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 832 nəfər koronavirusa yoluxub, 21 nəfər ölüb

Экслюзивные новости

Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
1 марта 2022 г. 17:37
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
1 марта 2022 г. 16:14
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание Ветеран войны
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание "Ветеран войны"
1 марта 2022 г. 16:12
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
28 февраля 2022 г. 17:55
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
28 февраля 2022 г. 17:02
ТРАСЕКА: Грузоперевозки из Азербайджана в Украину приостановлены
ТРАСЕКА: Грузоперевозки из Азербайджана в Украину приостановлены
28 февраля 2022 г. 14:12
Корабли ASCO в Черном и Азовском морях перемещены на безопасные территории
Корабли ASCO в Черном и Азовском морях перемещены на безопасные территории
28 февраля 2022 г. 12:34
Роман Григорчук: У врага нет ни малейшего шанса
Роман Григорчук: "У врага нет ни малейшего шанса"
26 февраля 2022 г. 18:29
Жители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
ФотоЖители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
25 февраля 2022 г. 19:20
Счетная палата проведет проверки в крупных институтах НАНА
Счетная палата проведет проверки в крупных институтах НАНА
25 февраля 2022 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi