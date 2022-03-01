В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились еще 832 человека

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 832 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 2 329 человек излечились.

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 832 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 2 329 человек излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последние сутки от COVID-19 скончался 21 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 786 502 факта заражения коронавирусной инфекцией, 767 702 человека излечились, 9 438 скончались. Число активных больных составляет 9 362 человека.

За последние сутки проведено 8 865 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, всего - 6 563 829 тестов.