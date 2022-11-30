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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 49 человек, двое скончались

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 49 человек, двое скончались В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 50 человек прошли лечение и выздоровели.
Здоровье
30 ноября 2022 г. 20:39
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 49 человек, двое скончались

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 50 человек прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались два человека.

Всего в стране выявлено 824 337 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 814 103 человека прошли лечение и выздоровели, активно больных - 254. Всего скончались 9 980 человек.

За последние сутки проведено 1 784, всего - 7 375 442 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 49 new COVID-19 cases, two deaths
Версия на азербайджанском языке Son sutkada 49 nəfər COVID-19-a yoluxub, 2 nəfər vəfat edib

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