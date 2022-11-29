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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 43 человека

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 43 человека В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 57 человек прошли лечение и выздоровели.
Здоровье
29 ноября 2022 г. 16:41
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 43 человека

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 57 человек прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались два человека.

Всего в стране выявлено 824 288 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 814 053 человека прошли лечение и выздоровели, активно больных - 257 человек. Всего скончались 9 978 человек.

За последние сутки проведено 2 235, всего - 7 373 658 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 43 new COVID-19 cases, two deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 43 nəfər koronavirusa yoluxub, 2 nəfər ölüb

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