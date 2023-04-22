В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 30 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 30 новых случаев заражения коронавирусом, 78 человек излечились.
Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зафиксировано.
На сегодняшний день в стране выявлено 831 095 случаев заражения, из них 820 558 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 315 активных больных. От COVID-19 скончались 10 222 человека.
За минувшие сутки проведено 883 теста на выявление коронавируса, за текущий период - 7 582 030 тестов.
За сутки от коронавируса вакцинированы 204 человека.
В целом в Азербайджане введено 13 959 166 доз вакцин.