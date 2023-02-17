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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 28 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 28 человек В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 19 человек излечились.
Здоровье
17 февраля 2023 г. 16:39
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 28 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 19 человек излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончался один человек.

Всего в стране выявлено 828 320 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 090 человек излечились, в настоящее время насчитывается 128 активно больных. Всего скончался 10 102 человек.

За последние сутки проведено 932 теста, всего на сегодняшний день - 7 511 832 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 28 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 28 nəfər koronavirusa yoluxub, 1 nəfər ölüb

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