В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 28 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 19 человек излечились.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 19 человек излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончался один человек.

Всего в стране выявлено 828 320 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 090 человек излечились, в настоящее время насчитывается 128 активно больных. Всего скончался 10 102 человек.

За последние сутки проведено 932 теста, всего на сегодняшний день - 7 511 832 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом.