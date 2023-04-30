В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 26 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусом, шесть человек вылечились.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусом, шесть человек вылечились.

Об этом сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров.

На сегодняшний день в стране выявлено 831 380 случаев заражения, из них 820 867 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 272 активных больных. От COVID-19 скончались 10 241 человек.

За минувшие сутки проведено 753 теста на выявление коронавируса, за все время - 7 590 257 тестов.

За сутки от коронавируса в Азербайджане вакцинированы 228 человек, в целом с начала пандемии использовано 13 960 874 дозы вакцин.