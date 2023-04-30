О нас

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 26 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 26 человек В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусом, шесть человек вылечились.
Здоровье
30 апреля 2023 г. 16:50
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 26 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусом, шесть человек вылечились.

Об этом сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров.

На сегодняшний день в стране выявлено 831 380 случаев заражения, из них 820 867 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 272 активных больных. От COVID-19 скончались 10 241 человек.

За минувшие сутки проведено 753 теста на выявление коронавируса, за все время - 7 590 257 тестов.

За сутки от коронавируса в Азербайджане вакцинированы 228 человек, в целом с начала пандемии использовано 13 960 874 дозы вакцин.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Son sutkada koronavirusa yoluxanların və peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

Самое важное

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдают за основными соревнованиями Гран-при Азербайджана Формулы-1
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдают за основными соревнованиями Гран-при Азербайджана Формулы-1
30 апреля 2023 г. 16:02
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял исполнительного вице-президента компании Boeing
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял исполнительного вице-президента компании Boeing
30 апреля 2023 г. 16:00
С трагедии в АГНА прошло 14 лет
С трагедии в АГНА прошло 14 лет
30 апреля 2023 г. 00:04
Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Турция была рядом с Азербайджаном и это придало нам дополнительные силы
Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Турция была рядом с Азербайджаном и это придало нам дополнительные силы
29 апреля 2023 г. 14:05
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
29 апреля 2023 г. 10:54
Омбудсмен обратилась к мировой общественности в связи со взрывом мины в Тертере
Омбудсмен обратилась к мировой общественности в связи со взрывом мины в Тертере
29 апреля 2023 г. 10:53
Флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше
Флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше
28 апреля 2023 г. 19:36
Азербайджанские экоактивисты временно приостановили акцию протеста на дороге Лачын-Ханкенди
Азербайджанские экоактивисты временно приостановили акцию протеста на дороге Лачын-Ханкенди
28 апреля 2023 г. 18:08
Президент и первая леди побеседовали с офтальмологами, работавшими в одно время с академиком Зарифой Алиевой
ФотоПрезидент и первая леди побеседовали с офтальмологами, работавшими в одно время с академиком Зарифой Алиевой
28 апреля 2023 г. 16:15
В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт по случаю 100-летия академика Зарифы Алиевой
ФотоВ Центре Гейдара Алиева состоялся концерт по случаю 100-летия академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2023 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi