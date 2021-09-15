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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 064 человека

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 064 человека В Азербайджане зарегистрировано 2 064 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 831 пациент вылечился.
Здоровье
15 сентября 2021 г. 18:52
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 064 человека

В Азербайджане зарегистрировано 2 064 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 831 пациент вылечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 28 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 465 390 фактов заражения COVID-19, вылечились 420 025 человек, 6 195 скончались.

Число больных COVID-19 в стране на сегодня составляет 39 170 человек.

За последние сутки в стране было проведено 14 972, в общей сложности - 4 690 082 теста.

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