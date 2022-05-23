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В Азербайджане за сутки два человека заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки два человека заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 2 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), выписанных пациентов за последние сутки нет.
Здоровье
23 мая 2022 г. 16:41
В Азербайджане за сутки два человека заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 2 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), выписанных пациентов за последние сутки нет.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса за сутки также не зарегистрировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 714 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 782 957 граждан, 9 710 скончались, активно больных - 47.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 1 842 теста, всего - 6 874 348 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 2 new coronavirus cases, no deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada cəmi 2 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən olmayıb

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