В Азербайджане за сутки два человека заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 2 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), выписанных пациентов за последние сутки нет.
Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса за сутки также не зарегистрировано.
На сегодняшний день в стране выявлено 792 714 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 782 957 граждан, 9 710 скончались, активно больных - 47.
За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 1 842 теста, всего - 6 874 348 тестов.