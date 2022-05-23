В Азербайджане за сутки два человека заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 2 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), выписанных пациентов за последние сутки нет.

В Азербайджане зарегистрировано 2 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), выписанных пациентов за последние сутки нет.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса за сутки также не зарегистрировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 714 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 782 957 граждан, 9 710 скончались, активно больных - 47.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 1 842 теста, всего - 6 874 348 тестов.