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В Азербайджане за сутки 40 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 40 человек заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 17 человек вылечились.
Здоровье
2 марта 2023 г. 18:39
В Азербайджане за сутки 40 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 17 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 3 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 828 628 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 327 человек вылечились, число активно больных - 179. Всего скончалось 10 122 человека.

За последние сутки проведено 2 292 теста, всего на сегодняшний день - 7 529 191 тест на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 40 new coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa 40 yeni yoluxma qeydə alınıb, 3 nəfər ölüb

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