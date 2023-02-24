В Азербайджане за сутки 28 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 26 человек вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 26 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались три человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 828 477 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 209 человек вылечились, число активных больных составляет 154. Всего скончалось 10 114 человек.

За последние сутки проведено 1 205 тестов, всего на сегодняшний день - 7 519 926 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.