В Азербайджане за минувшие сутки коронавирусом заразился один человек

В Азербайджане за последние сутки зафиксирован один новый случай заражения коронавирусом (COVID-19).

В Азербайджане за последние сутки зафиксирован один новый случай заражения коронавирусом (COVID-19).

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, пять человек выздоровели, скончавшихся нет.

На данный момент в стране выявлено 831 939 фактов заражения, из них 821 629 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 28 больных. В целом от коронавируса скончались 10 282 человека.

Согласно информации, за последние сутки было проведено 299 тестов, а всего на сегодняшний день - 7 642 901.