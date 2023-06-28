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В Азербайджане за минувшие сутки коронавирусом заразился один человек

В Азербайджане за минувшие сутки коронавирусом заразился один человек В Азербайджане за последние сутки зафиксирован один новый случай заражения коронавирусом (COVID-19).
Здоровье
28 июня 2023 г. 13:07
В Азербайджане за минувшие сутки коронавирусом заразился один человек

В Азербайджане за последние сутки зафиксирован один новый случай заражения коронавирусом (COVID-19).

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, пять человек выздоровели, скончавшихся нет.

На данный момент в стране выявлено 831 939 фактов заражения, из них 821 629 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 28 больных. В целом от коронавируса скончались 10 282 человека.

Согласно информации, за последние сутки было проведено 299 тестов, а всего на сегодняшний день - 7 642 901.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 1 new COVID-19 case
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən sutkada 1 nəfər koronavirusa yoluxub

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