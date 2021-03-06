О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане выявлено 353 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 353 новых случая заражения COVID-19 За сутки от COVID-19 умерли 3 пациента
Здоровье
6 марта 2021 г. 17:18
В Азербайджане выявлено 353 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 353 новых случая заражения коронавирусом, 149 человек выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли 3 пациента.

На сегодняшний день в стране выявлено 236 365 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 229 591 человек выписан после выздоровления, 3 238 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 3 536 пациентов.

За последние 24 часа в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 9 436 тестов, всего - 2 645 206.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan confirms 353 new coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa 353 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Азербайджане вакцинировано почти 400 тыс. человек
В Азербайджане вакцинировано почти 400 тыс. человек
6 марта 2021 г. 12:36
Началась вакцинация служащих на деоккупированных территориях пограничников
ФотоНачалась вакцинация служащих на деоккупированных территориях пограничников
6 марта 2021 г. 12:17
ВОЗ озабочена кризисом доверия к вакцинации от коронавируса по всему миру
ВОЗ озабочена кризисом доверия к вакцинации от коронавируса по всему миру
5 марта 2021 г. 19:18
В “Oba market”, Starex и Dynamex обнаружены нарушения
В “Oba market”, "Starex" и "Dynamex" обнаружены нарушения
5 марта 2021 г. 17:57
Доклад: Смертность от COVID-19 выше в странах с населением, страдающим ожирением
Доклад: Смертность от COVID-19 выше в странах с населением, страдающим ожирением
5 марта 2021 г. 16:26
В Азербайджане выявлено 365 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено 365 новых случаев заражения COVID-19
5 марта 2021 г. 14:57
Инфекционист: Если не хотим локдауна, должны сидеть дома на праздники
Инфекционист: Если не хотим локдауна, должны сидеть дома на праздники
5 марта 2021 г. 14:38
Названы причины скопления граждан в пунктах вакцинации
Названы причины скопления граждан в пунктах вакцинации
5 марта 2021 г. 14:15
Азербайджанскому ветерану вернули зрение благодаря донору из Израиля
Азербайджанскому ветерану вернули зрение благодаря донору из Израиля
5 марта 2021 г. 13:27
Обнародовано число родильных домов в Азербайджане
Обнародовано число родильных домов в Азербайджане
5 марта 2021 г. 12:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi