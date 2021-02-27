В Азербайджане выявлено 278 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 278 новых случаев заражения коронавирусом, 172 человека выписаны после выздоровления.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 278 новых случаев заражения коронавирусом, 172 человека выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли 5 пациентов.

На сегодняшний день в стране выявлено 234 267 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 228 651 человек выписан после выздоровления, 3 218 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 2 398 пациентов.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 7 873 тестов, всего на сегодняшний день - 2 591 235 тестов.