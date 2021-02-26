В Азербайджане выявлено 219 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 219 новых случаев заражения коронавирусом, 180 человек выписаны после выздоровления.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 219 новых случаев заражения коронавирусом, 180 человек выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли 4 пациента.

На сегодняшний день в стране выявлено 233 989 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 228 479 человек выписаны после выздоровления, 3 213 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 2 297 пациентов.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 6 908 тестов, всего на сегодняшний день - 2 583 362 теста.