О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане выявлено 219 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 219 новых случаев заражения COVID-19 В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 219 новых случаев заражения коронавирусом, 180 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
26 февраля 2021 г. 15:54
В Азербайджане выявлено 219 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 219 новых случаев заражения коронавирусом, 180 человек выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли 4 пациента.

На сегодняшний день в стране выявлено 233 989 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 228 479 человек выписаны после выздоровления, 3 213 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 2 297 пациентов.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 6 908 тестов, всего на сегодняшний день - 2 583 362 теста.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan reports 219 new coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa daha 219 nəfər yoluxub, 4 nəfər ölüb

Новости партнеров

Самое читаемое

США депортировали в Германию 95-летнего экс-охранника концлагеря
США депортировали в Германию 95-летнего экс-охранника концлагеря
20 февраля 2021 г. 19:13
В Баку в квартире обнаружены пять трупов
В Баку в квартире обнаружены пять трупов
23 февраля 2021 г. 16:00
Шамиль Наджафзаде: Хочется снимать фильмы на Родине
ФотоШамиль Наджафзаде: Хочется снимать фильмы на Родине
22 февраля 2021 г. 12:31
​​​​​​​Прокуратура расследует переписку молодой девушки, покончившей с собой в Баку
​​​​​​​Прокуратура расследует переписку молодой девушки, покончившей с собой в Баку
20 февраля 2021 г. 21:24
Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах 
Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах 
26 февраля 2021 г. 14:22
Убивший пешехода азербайджанец арестован в Киеве
Убивший пешехода азербайджанец арестован в Киеве
21 февраля 2021 г. 14:18
В Баку горит жилой дом
В Баку горит жилой дом
24 февраля 2021 г. 09:40
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
20 февраля 2021 г. 14:16
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
22 февраля 2021 г. 10:53
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
20 февраля 2021 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi