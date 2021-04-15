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В Азербайджане выявлено 2 317 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено 2 317 новых случаев заражения коронавирусом За последние сутки от COVID-19 умерли 36 человек
Здоровье
15 апреля 2021 г. 16:43
В Азербайджане выявлено 2 317 новых случаев заражения коронавирусом
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В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 317 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 109 человек излечились.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 36 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 294 211 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 257 942 человека вылечились, 4 045 человек скончались, число активных больных составляет 32 224 человека.

За последние сутки было проведено 14 207 тестов, всего - 3 068 679 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees 2,317 new COVID cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 2 317 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 36 nəfər ölüb

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