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В Азербайджане выявлен 1 151 новый случай заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлен 1 151 новый случай заражения коронавирусом В Азербайджане за последние сутки зарегистрирован 1 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 1 052 человека излечились.
Здоровье
12 апреля 2021 г. 16:43
В Азербайджане выявлен 1 151 новый случай заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрирован 1 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 1 052 человека излечились.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 29 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 287 144 факта заражения коронавирусной инфекцией, 251 760 человек вылечились, 3 944 человека скончались, число активных больных составляет 31 440 человек.

За последние сутки было проведено 7 687 тестов, всего - 3 026 132 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 1,151 new COVID-19 cases, 29 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 151 nəfər koronavirusa yoluxub, 29 nəfər ölüb

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