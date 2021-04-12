В Азербайджане выявлен 1 151 новый случай заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрирован 1 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 1 052 человека излечились.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрирован 1 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 1 052 человека излечились.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 29 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 287 144 факта заражения коронавирусной инфекцией, 251 760 человек вылечились, 3 944 человека скончались, число активных больных составляет 31 440 человек.

За последние сутки было проведено 7 687 тестов, всего - 3 026 132 теста.