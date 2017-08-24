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    В Азербайджане возросла статистика детей, страдающих анемией

    В 2010 году данный диагноз поставлен 21 566, а в прошлом году - 28 948 лицам

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В прошлом году в Азербайджане возросла статистика страдающих анемией детей, не достигших совершеннолетия.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в прошлом году 28 948 детям впервые был поставлен этот диагноз.

    В 2015 году этот показатель составил 28 018, в 2010 году - 21 566.

    В то же время, в прошлом году статистика детей, у которых был выявлен йододефицит, составила 353 (в 2010 году 460), нехватка витамина А - 67 ( в 2010 году 308), задержка роста и слабость - 982 (в 2010 году 1024).

    В целом, в прошлом году статистика поставленных на учет в медицинско-профилактических учреждениях больных анемией детей составила 22 575, детей, страдающих йододефицитом, - 672, нехваткой витамина А - 83, задержкой роста и слабостью - 664 несовершеннолетних.  

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