В Азербайджане возросла статистика детей, страдающих анемией

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В прошлом году в Азербайджане возросла статистика страдающих анемией детей, не достигших совершеннолетия.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в прошлом году 28 948 детям впервые был поставлен этот диагноз.

В 2015 году этот показатель составил 28 018, в 2010 году - 21 566.

В то же время, в прошлом году статистика детей, у которых был выявлен йододефицит, составила 353 (в 2010 году 460), нехватка витамина А - 67 ( в 2010 году 308), задержка роста и слабость - 982 (в 2010 году 1024).

В целом, в прошлом году статистика поставленных на учет в медицинско-профилактических учреждениях больных анемией детей составила 22 575, детей, страдающих йододефицитом, - 672, нехваткой витамина А - 83, задержкой роста и слабостью - 664 несовершеннолетних.