В Азербайджане вакциной Pfizer можно привиться в 33 медучреждениях

В Азербайджане вакциной Pfizer можно привиться в 33 медучреждениях

В Азербайджане вакциной Pfizer можно привиться в 33 медицинских учреждениях. Ранее американская вакцина была доступна в 17 медучреждениях.

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В Азербайджане вакциной Pfizer можно привиться в 33 медицинских учреждениях. Ранее американская вакцина была доступна в 17 медучреждениях. Report представляет список медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer: 1. Бакинский оздоровительный центр 2. Центральная клиническая больница 3. Caspian International Hospital 4. Городская клиническая больница №2 5. Leyla Medical Center 6. Баку медикал плаза (Medilux) 7. Клинический медицинский центр 8. Городская поликлиника №1 9. Городская поликлиника №25 10. Melhem International Hospital 11. Yeni Klinika 12. Городская поликлиника №19 13. Сумгайытская детская поликлиника №2 14. Гянджинская международная больница 15. Ширванская центральная районная больница 16. Лянкяранская центральная районная больница 17. Шекинская центральная районная больница 18. Губинская центральная районная больница 19. Объединенная городская больница №6 20. Бардинский лечебно-диагностический центр 21. Объединенная городская больница №18 22. Габалинская центральная районная больница 23. Центральная городская больница Мингячевира 24. Объединенная городская больница №17 25. Медицинский центр Hayat Clinic 26. Гахская центральная районная больница 27. Поликлиника №18 28. Сальянская центральная районная больница 29. Объединенная городская больница №10 30. Объединенная городская больница №16 31. Хачмазская центральная районная больница 32. Евлахская центральная районная больница 33. Газахская центральная районная больница. Подпишитесь на наш Telegram канал