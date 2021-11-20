В Азербайджане в борьбе с COVID-19 задействованы более 43 тыс. медработников

"В Азербайджане до сегодняшнего дня к борьбе с пандемией были привлечены 43 551 медицинский работник, 574 волонтера, 380 специалистов, приглашенных из-за рубежа".

"В Азербайджане до сегодняшнего дня к борьбе с пандемией были привлечены 43 551 медицинский работник, 574 волонтера, 380 специалистов, приглашенных из-за рубежа".

Как сообщает Report, об этом заявила глава департамента по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, выступая на международной конференции, посвященной последствиям COVID-19.

Она рассказала о работе врачей в ходе 44-дневной Отечественной войны: “Во время Отечественной войны раненым оказывали помощь 10 000 медицинских работников, 1 300 волонтеров, 100 специалистов, приглашенных из-за рубежа”.