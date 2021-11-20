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В Азербайджане в борьбе с COVID-19 задействованы более 43 тыс. медработников

В Азербайджане в борьбе с COVID-19 задействованы более 43 тыс. медработников "В Азербайджане до сегодняшнего дня к борьбе с пандемией были привлечены 43 551 медицинский работник, 574 волонтера, 380 специалистов, приглашенных из-за рубежа".
Здоровье
20 ноября 2021 г. 11:06
В Азербайджане в борьбе с COVID-19 задействованы более 43 тыс. медработников

"В Азербайджане до сегодняшнего дня к борьбе с пандемией были привлечены 43 551 медицинский работник, 574 волонтера, 380 специалистов, приглашенных из-за рубежа".

Как сообщает Report, об этом заявила глава департамента по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, выступая на международной конференции, посвященной последствиям COVID-19.

Она рассказала о работе врачей в ходе 44-дневной Отечественной войны: “Во время Отечественной войны раненым оказывали помощь 10 000 медицинских работников, 1 300 волонтеров, 100 специалистов, приглашенных из-за рубежа”.

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Версия на английском языке Azerbaijan reveals number of healthcare staff involved in fighting pandemic
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda pandemiya ilə mübarizəyə cəlb edilən tibbi personalın sayı açıqlanıb

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