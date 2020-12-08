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В Азербайджане ужесточается карантинный режим

В Азербайджане ужесточается карантинный режим Срок особого карантинного режима по стране продлен до 06:00 31 января 2021 года
Здоровье
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8 декабря 2020 г. 14:45
В Азербайджане ужесточается карантинный режим
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Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана распространил информацию.

Как сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб, а настоящее время наблюдается очередная волна пандемии COVID-19, с которой сталкивается мировая общественность. В настоящее время в мире зарегистрировано более 60 миллионов случаев заражения, и более 1 миллиона человек умерли от нового типа коронавируса. Высокий порог заражения вирусом на данном этапе пандемии обусловил повторное введение жестких карантинных мер в разных странах. Учитывая высокий уровень заражения в Азербайджане в последние месяцы, было принято решение о проведении на территории страны усиленных карантинных мер с целью предотвращения распространения вируса.

Срок особого карантинного режима по стране продлен до 06:00 31 января 2021 года;

С 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года по всей стране вводится особый карантинный режим.

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Версия на английском языке Azerbaijan tightens quarantine regime
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda karantin rejiminin müddəti uzadılır, qadağalar sərtləşdirilir

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