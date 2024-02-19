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В Азербайджане утверждена форма ветеринарного паспорта для домашних животных

В Азербайджане утверждена форма ветеринарного паспорта для домашних животных Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) утвердило форму "Ветеринарного паспорта для собак, кошек и других домашних животных".
Здоровье
19 февраля 2024 г. 12:29
В Азербайджане утверждена форма ветеринарного паспорта для домашних животных

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) утвердило форму "Ветеринарного паспорта для собак, кошек и других домашних животных".

Как сообщили Report в агентстве, AQTA обеспечит выдачу ветеринарных паспортов домашним животным и проведет учет получивших его животных.

Согласно международным стандартам, при перевозке за границу собак, кошек и других домашних животных с ветеринарными паспортами зарубежных стран дополнительный ветеринарный паспорт не требуется.

Согласно закону Азербайджанской Республики "О государственной пошлине", за оказание юридическим и физическим лицам услуг, связанных с выдачей ветеринарного паспорта, установлена ​​госпошлина в размере 20 манатов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda ev heyvanları üçün baytarlıq pasportunun forması təsdiqlənib

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