В Азербайджане утверждена форма ветеринарного паспорта для домашних животных

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) утвердило форму "Ветеринарного паспорта для собак, кошек и других домашних животных".

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) утвердило форму "Ветеринарного паспорта для собак, кошек и других домашних животных".

Как сообщили Report в агентстве, AQTA обеспечит выдачу ветеринарных паспортов домашним животным и проведет учет получивших его животных.

Согласно международным стандартам, при перевозке за границу собак, кошек и других домашних животных с ветеринарными паспортами зарубежных стран дополнительный ветеринарный паспорт не требуется.

Согласно закону Азербайджанской Республики "О государственной пошлине", за оказание юридическим и физическим лицам услуг, связанных с выдачей ветеринарного паспорта, установлена ​​госпошлина в размере 20 манатов.