Статистика материнской смертности в азербайджанских селах возросла

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ По сравнению с предыдущими годами, в прошлом году статистика материнской смертности во время и после родов в городах сократилась на 63,4%, в селах - возросла на 48,7%.

Как сообщили Report из Госкомстата, в целом по сравнению с 2014 годом статистика материнской смертности сократилась на 1,4%.

В прошлом году на каждые 100 000 родов приходилось 14,4 материнских смертей (4,9 человек по городам, 23,5 человек по селам).

В 2010 году данный показатель составил 15,7 человек (19,6 - по городам, 11,9 - по селам).

В прошлом году наибольшая статистика смертности среди мальчиков в возрасте до 1 года зарегистрирована в городах. В селах же превосходство составляет смертность девочек в возрасте до 1 года.

В целом, в прошлом году на каждые 1 000 детей в возрасте до 1 года 9,5 случаев смертности пришлось на долю девочек, а 12,2 - мальчиков.

В городах статистика умерших девочек составила 14,8, мальчиков - 20,8, в селах, соответственно 4,5 девочек и 4,3 мальчиков.