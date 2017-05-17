В Азербайджане сократилось количество заразившихся туберкулезом

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ "Сейчас в стране около 9 тысяч больных туберкулезом и около половины из них заразились недавно".

Как сообщает Report, об этом на проведенном мероприятии заявила директор Научно-исследовательского института легочных заболеваний Хагигат Гадирова.

По ее словам, в последние годы в Азербайджане наблюдается сокращение в количестве заразившихся туберкулезом: "Большинство зараженных туберкулезом бывают мужчинами, их возрастная категория примерно 25-40 лет. Естественно, среди больных туберкулезом фиксируются летальные случаи. Туберкулез – тяжелая болезнь, бывают запущенные случаи, а также поддающиеся лекарствам случаи. Но в целом наблюдается сокращение летальных случаев".

Х.Гадирова отметила, что процентное соотношение туберкулеза наблюдается по большей части в южном регионе: "Основным успешным лечением туберкулеза является своевременное лечение. В противном случае, создаются условия для распространения болезни".

Директор института выделила, что в стране обследование и лечение туберкулеза бесплатное: "Лекарства от туберкулеза приобретаются министерством и Глобальным фондом и передаются центрам услуг. В то же время регулярно проводятся мониторинги в связи с состоянием больных".