В Азербайджане обнародовано число детей, которым в прошлом году были пересажены почки и печень

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ "В прошлом году в отделении хирургии и трансплантации органов Центральной больницы нефтяников от живых доноров было пересажено 16 печеней, 81 почка".

Об этом в заявлении Report сообщил заведующий отделением хирургии и трансплантации органов Мирджалал Казыми.

По словам завотделением, один из больных с пересаженной печенью является гражданином Грузии: "Среди больных с пересаженной печенью мужчины составляют большинство. Соотношение между мужчинами и женщинами, страдающими почечной недостаточностью, примерно одинаковое".

Он добавил, что в прошлом году 2 детям была пересажена печень, а 9 - почки.

Отметим, что до сегодняшнего дня в Азербайджане 732 больным пересажены почки.