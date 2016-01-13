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    В Азербайджане обнародовано число детей, которым в прошлом году были пересажены почки и печень

    Среди больных с пересаженной печенью мужчины составляют большинство

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ "В прошлом году в отделении хирургии и трансплантации органов Центральной больницы нефтяников от живых доноров было пересажено 16 печеней, 81 почка".

    Об этом в заявлении Report сообщил заведующий отделением хирургии и трансплантации органов Мирджалал Казыми. 

    По словам завотделением, один из больных с пересаженной печенью является гражданином Грузии: "Среди больных с пересаженной печенью мужчины составляют большинство. Соотношение между мужчинами и женщинами, страдающими почечной недостаточностью, примерно одинаковое". 

    Он добавил, что в прошлом году 2 детям была пересажена печень, а 9 - почки. 

    Отметим, что до сегодняшнего дня в Азербайджане 732 больным пересажены почки. 

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