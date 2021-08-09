В Азербайджане начинается выдача сертификата о противопоказании к вакцинации

С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается выдача "Сертификата о противопоказании" лицам, имеющим противопоказания к применяемым в стране вакцинам.

С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается выдача "Сертификата о противопоказании" лицам, имеющим противопоказания к применяемым в стране вакцинам.

Как сообщает Report, для получения "Сертификата о противопоказании" следует обратиться в поликлинику по месту жительства.

Поликлиника предоставит информацию об этих гражданах специальной комиссии, созданной Министерством здравоохранения. На основании заключения комиссии будет принято решение о выдаче гражданину "Сертификата о противопоказании".

Отметим, что в Азербайджане с 18 января началась вакцинация граждан от коронавируса.