В Азербайджане начинается выдача сертификата о противопоказании к вакцинации

С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается выдача "Сертификата о противопоказании" лицам, имеющим противопоказания к применяемым в стране вакцинам.
Как сообщает Report, для получения "Сертификата о противопоказании" следует обратиться в поликлинику по месту жительства.
Поликлиника предоставит информацию об этих гражданах специальной комиссии, созданной Министерством здравоохранения. На основании заключения комиссии будет принято решение о выдаче гражданину "Сертификата о противопоказании".
Отметим, что в Азербайджане с 18 января началась вакцинация граждан от коронавируса.