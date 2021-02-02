В Азербайджане начинается второй этап вакцинации от COVID-19

Уточнен список лиц, подлежащих вакцинации на втором этапе

В Азербайджане начинается второй этап вакцинации против коронавирусной инфекции.

Как передает Report, об этом сообщает Агентство обязательного медицинского страхования.

Подготовлен список лиц, подлежащих вакцинации на втором этапе.

На втором этапе будут вакцинированы следующие лица:

- лица в возрасте 50 лет и старше, имеющие хотя бы одно хроническое заболевание;

- лица с хроническими респираторными заболеваниями, гемодиализом, диабетом, ожирением;

- работники сферы образования и социального обеспечения, постоянно проживающие в социальных учреждениях, сотрудники центров ASAN Xidmət и DOST, сектора общественного транспорта, операторы и поставщики телекоммуникационных услуг, работники почтового и банковского секторов, непосредственно контактирующие с населением;

- работающие в условиях повышенного уровня риска (сотрудники жизненно важных для функционирования общества сфер – национальной и региональной безопасности, юстиции, финансов и др. лица).