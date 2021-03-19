В Азербайджане начинается вакцинация лиц старше 40 лет

“В Азербайджане гражданам введено более 500 тыс. доз вакцины. С понедельника к вакцинации начнут привлекать граждан старше 40 лет. Я призываю граждан присоединиться к этому процессу".

“В Азербайджане гражданам введено более 500 тыс. доз вакцины. С понедельника к вакцинации начнут привлекать граждан старше 40 лет. Я призываю граждан присоединиться к этому процессу".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, в последние дни распространялась информация об ужесточении карантина: "От нас зависит пойдет на это Оперативный штаб или нет".