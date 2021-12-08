В Азербайджане на учете стоят 33 788 потребителей наркотиков

15:10 "В настоящее время в Республиканском наркологическом центре на учете состоят 33 788 потребителей наркотиков".

"В Республиканском наркологическом центре на учете состоят 33 788 потребителей наркотиков".

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор Центра Орхан Джафаров.

Он отметил, что 619 из них - женщины: "Что касается возрастных групп, то 9 человек в возрасте от 15 до 17 лет, 2 242 человека в возрасте от 18 до 24 лет, 5 403 человека в возрасте от 25 до 29 лет, а число лиц старше 65 лет составляет 207 человек".

Директор наркологического центра отметил, что в последнее время увеличилось количество потребителей наркотиков.