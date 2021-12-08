О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане на учете стоят 33 788 потребителей наркотиков

В Азербайджане на учете стоят 33 788 потребителей наркотиков 15:10 "В настоящее время в Республиканском наркологическом центре на учете состоят 33 788 потребителей наркотиков".
Здоровье
8 декабря 2021 г. 16:19
В Азербайджане на учете стоят 33 788 потребителей наркотиков

"В Республиканском наркологическом центре на учете состоят 33 788 потребителей наркотиков".

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор Центра Орхан Джафаров.

Он отметил, что 619 из них - женщины: "Что касается возрастных групп, то 9 человек в возрасте от 15 до 17 лет, 2 242 человека в возрасте от 18 до 24 лет, 5 403 человека в возрасте от 25 до 29 лет, а число лиц старше 65 лет составляет 207 человек".

Директор наркологического центра отметил, что в последнее время увеличилось количество потребителей наркотиков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 33 788 narkotik istifadəçisi qeydiyyata alınıb, olanlardan 619-u qadındır

Другие новости из категории

Pfizer и BioNTech считают, что их вакцина нейтрализует омикрон-штамм при третья дозах
Pfizer и BioNTech считают, что их вакцина нейтрализует "омикрон"-штамм при третья дозах
8 декабря 2021 г. 16:51
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 33 тыс. человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 33 тыс. человек
8 декабря 2021 г. 16:46
В Азербайджане за сутки выявлено 1 210 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане за сутки выявлено 1 210 случаев заражения коронавирусом
8 декабря 2021 г. 16:42
Фонд Цукерберга и его жены направит 3,4 млрд долларов на медицину
Фонд Цукерберга и его жены направит 3,4 млрд долларов на медицину
8 декабря 2021 г. 14:54
Председатель Агентства: В этом году 942 члена семей шехидов получили медицинские услуги
Председатель Агентства: В этом году 942 члена семей шехидов получили медицинские услуги
8 декабря 2021 г. 14:51
ВОЗ: К началу января в Европе будет доминировать омикрон-штамм
ВОЗ: К началу января в Европе будет доминировать "омикрон"-штамм
8 декабря 2021 г. 14:01
В мире число умерших от коронавируса составило 5,3 млн человек
В мире число умерших от коронавируса составило 5,3 млн человек
8 декабря 2021 г. 10:39
Назван необычный симптом омикрона
Назван необычный симптом "омикрона"
8 декабря 2021 г. 06:34
В Азербайджане выявлено еще 1 530 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено еще 1 530 случаев заражения коронавирусом
7 декабря 2021 г. 16:47
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 35 тыс. человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 35 тыс. человек
7 декабря 2021 г. 16:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi