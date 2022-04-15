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В Азербайджане коронавирусом заразились еще 15 человек

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 15 человек В Азербайджане зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 27 человек прошли лечение и выздоровели.
Здоровье
15 апреля 2022 г. 16:39
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 15 человек

В Азербайджане зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 27 человек прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 335 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 467 человек вылечились, 9 705 – скончались, число активных больных составляет 163.

За последние сутки в стране проведено 3 613 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 762 824 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 15 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 15 nəfər koronavirusa yoluxub

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