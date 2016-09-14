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    В Азербайджане каждые 42 человека из 100 000 болеют туберкулезом 

    30,7% больных с активной формой туберкулеза составили женщины, 69,3% - мужчины

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В прошлом году в Азербайджане число больных с впервые поставленным диагнозом туберкулеза в активной форме составило 3989 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, этот составляет 42 человека на каждые 100 000 населения.

    Большинство из больных туберкулезом во всех возрастных категориях составляют мужчины.

    Так, в возрастной категории 0-13 лет 59,7% составили мужчины, в группе 14-17 лет - 69,3%, в группе 18-29 лет - 67%, в группе 30-44 лет - 73,3%, в группе 45-64 лет - 71,1%, в возрастной категории 65 лет и старше - 62,6% больных составили мужчины.

    В целом, в прошлом году 31% больных с активной формой туберкулеза составили женщины, 69% - мужчины.

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